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منوعات

أول حالة بالملاعب.. وفاة مدرب كرة قدم إسباني بفيروس كورونا .. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفي مدرب كرة القدم الإسباني فرانسيسكو جارسيا البالغ من العمر 21 عامًا بسبب فيروس كورونا، بعد أن قام الأطباء بتشخيص حالته أيضًا بمرض سرطان الدم.



ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، تم نقل فرانسيسكو جارسيا ، الذي أدار الفريق الصغير لنادي أتليتيكو بورتادا ألتا الذي يتخذ من مدينة مالاجا مقرًا له ، إلى المستشفى لوجود أعراض شديدة لفيروس كورونا عليه.



وأضافت الصحيفة أنه عندما شخّص الأطباء حالته وجدوا انه مصاب أيضًا بسرطان الدم، وقالوا إنه كان سينجو إذا لم يكن يعاني من هذا المرض.



يذكر أن إسبانيا أعلنت حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، وكثفت جهودها لوقف انتشار المرض. وهي ثاني أكثر البلدان الأوروبية تضررا، حيث أبلغت عن أكثر من 8000 حالة إصابة وما يصل إلى 297 حالة وفاة.

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