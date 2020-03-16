يجب تعطيل الحياة العامة.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل قرار حظر السفر بسبب كورونا

اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر يشمل كافة أشكال السفر غير الضروري بين دول الاتحاد لمدة شهر.





وقالت المفوضية الأوروبية إن الحظر سيستمر لمدة 30 يوما ويمكن تجديدها.





أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إن قرار حظر السفر المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي لن يشمل المواطنين البريطانيين.





وقالت في مؤتمر صحفي إن المواطنين البريطانيين هم مواطنين أوروبيين بالطبع، لذا لا توجد قيود على مواطني المملكة المتحدة للسفر إلى القارة.





كما أيدت فون دير لين التدابير الصارمة لمنع التجمعات التي يتم فرضها في أوروبا، لكنها حثت الدول المجاورة على تنسيق الإجراءات التي تتخذها لإعطاء رسالة واضحة للمواطنين.





وأضافت: "من المهم أن يتمكن نظام الرعاية الصحية لدينا من التعامل مع عدد المرضى بشدة. وبالتالي، من الاهمية اتخاذ كل هذه الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء الآن لإبطاء العقود الاجتماعية والحياة العامة".





وعن قرار حظر السفر المقترح، قالت إنه يجب تقليل السفر غير الضروري في الوقت الحالي حتى لا ينتشر فيروس كورونا أكثر، سواء كان ذلك داخل الاتحاد الأوروبي أو بمغادرة الاتحاد الأوروبي.





وتابعت أنه ستكون هناك إعفاءات لمواطني الاتحاد الأوروبي العائدين إلى ديارهم، للعاملين في مجال الرعاية الصحية مثل الأطباء والممرضات، وكذلك العلماء الذين يعملون على حل هذه الأزمة الصحية. كما سيتم استثناء الذين يسافرون للعمل عبر الحدود.