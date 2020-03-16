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رياضة

جيرارد: مصلحة اللاعبين أهم.. وكرة القدم شيء ثانوي

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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نور عادل
رحب ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بفكرة تأجيل الموسم الحالي واستئنافه في وقت لاحق، وذلك بعد توقف معظم الدوريات في العالم؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال جيرارد، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية، "مصلحة اللاعبين هي الأهم في الوقت الراهن".

وأضاف أسطورة ليفربول السابق "لست الشخص الذي يفكر بحل مثل دمج الموسمين، لأن ذلك سيعود بالسلب على اللاعبين"، مستطردًا "مع هذا الخيار سيخوض الفريق مباريات كثيرة في فترة قصيرة، وهو ما سيسبب المشاكل والإصابات".


وتساءل "ما الحل؟ علينا التحلي بالصبر الآن، وكرة القدم شيء ثانوي، على الأندية حماية اللاعبين حتى لا يصابوا بالفيروس".


وأكد "ليس لدي حل لهذه الأزمة، ولكن ما أود قوله إن كرة القدم مرتبطة بالمشجعين، فالسبب الذي دفعني لتدريب رينجرز هو العمل مع هذه الجماهير التي تساندنا بشكل رائع".


وأتم: "لا أعتقد أن اللعب بدون جماهير فجأة وفي جميع المباريات هو الخيار المناسب، لا أعتقد أن هذا من العدل على الإطلاق".
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