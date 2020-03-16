لهذا السبب .. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

نبه خبراء الصحة مؤخرا، إلى أن الأشخاص المدخنين قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي يؤثر بشكل كبير على وظيفة التنفس لدى الإنسان.
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وبحسب تقارير صحفية، فإن شابا أميركيا، في الثانية والعشرين من عمره، أصيب بكورونا، فجرى إدخاله إلى المستشفى رغم استقرار حالته، وحين سئل بشأن سبب هذا الإجراء، قالت السلطات إنه ممن يدخنون السيجارة الإلكترونية.
أكد الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين من أكثر الأشياء التي تدمر الجهاز المناعي وتجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولعل هذا هو السر في انتشار كورونا بين الرجال أكثر من النساء، حيث إن نسبة المدخنين بينهم أعلى بكثير.