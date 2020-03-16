غلق وتشميع 78 مركزا للدروس الخصوصية بمدن دمياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ، حملات امنية لغلق مراكز الدروس الخصوصية بمدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا.





وتم غلق وتشميع 78مركزا للدروس الخصوصية علي مدار أمس واليوم .





وتمكن رجال قسم شرطة اول دمياط من غلق 32 مركزا لمعلمين بشارع التحرير وميدان سرور وسط مدينة دمياط، واعلن عدد من معلمى المرحلة الثانوية التواصل مع طالبهم إلكترونيا على أحد المواقع التعليمية الإلكترونية.





بينما تمكن رجال قسم شرطة ثان دمياط من غلق 12 مركزا للدروس الخصوصية. كما تمكن مباحث فارسكور من غلق 13مركزا للدروس الخصوصيه، وفي نفس السياق قامت مباحث كفرسعد بغلق 16مركزا للدروس الخصوصيه داخل نطاق المركز وكذلك مباحث الزرقا تمكنت اليوم من غلق 5 مراكز بمدينه الزرقا.





ومن المقرر ان تستمر تلك الحملات لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصيه في نطاق المحافظة وجاءت تلك الحملة برئاسة اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط .





وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.