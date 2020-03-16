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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تشحن 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا إلى 120 دولة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:01 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أ ش أ
شحنت منظمة الصحة العالمية نحو 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا المستجد إلى 120 دولة.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، - في مؤتمر صحفي بثته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - "نعمل مع شركات من أجل زيادة توفير الاختبارات لهؤلاء الذين في أمس الحاجة إليها".

وأضاف "أن أكثر الطرق فاعلية لمنع العدوى والحفاظ على الأرواح هي كسر سلاسل انتقالها، ولفعل ذلك يجب عليكم إجراء الاختبار والقيام بالعزل، فلا يمكنكم مكافحة حريق وأنتم معصوب العينين ولا يمكننا إيقاف انتشار المرض في حال لم نعرف من المصاب".

ومضى بقوله مؤكدًا: "لدينا رسالة بسيطة لجميع الدول إجراء اختبار، إجراء اختبار، إجراء اختبار للفيروس" .
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