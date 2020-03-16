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رياضة

الأندية الإيطالية تقترح موعدًا جديدًا لعودة الكالتشيو

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:58 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
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محمد رشاد
اقترحت جميع أندية الدوري الإيطالي العشرين مهلة لاستئناف المسابقة بعدما تقرر توقفها حتى الثالث من شهر أبريل المقبل، بعدما أصبحت إيطاليا ثانى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، اجتمعت جميع الفرق في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة أفضل طريقة لاختتام المسابقة المحلية.

ورغم انتهاء فترة التوقف يوم 3 إبريل، إلا أنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا استقرت الأندية على استئناف المسابقة في 9 مايو وتستمر حتى منتصف يوليو.

وسيتم تمديد عقود اللاعبين المقرر انتهائها يوم 30 يونيو حتى نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

ويتواجد يوفنتوس على قمة ترتيب "سيريا آ" برصيد 63 نقطة بعد مرور 26 جولة من المسابقة، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو.

يُذكر أن عدد ضحايا "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا ارتفع في الأراضي الإيطالية إلى أكثر من 15 ألف شخصًا.
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