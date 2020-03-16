محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

قال الخبير البيئي، مجدي علام إن ما يقال حول انتشار الجراد فى مصر مجرد شائعات ليست لها أساس من الصحة، وهدفها إثارة الذعر والبلبلة في البلاد.

وأوضح الخبير البيئي في تصريح لموقع "صدى البلد" أن هناك محطات إنذار للجراد تابعة لوزارة الزراعة تكشف ظهور الجراد أم لا، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي بلاغ من المحطات أو محطات البلاد الأخرى بشأن ظهور أو انتشار الجراد في مصر.

وأضاف مجدي علام، أن هناك محطات إنذار على الحدود الغربية مع ليبيا والسودان ومع كافة البلدان المجاورة، تكشف عن أي ظهور لموجة جراد، مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر حقيقيا كانت منظمة الغذاء العالمية نشرت بيانًا بهذا الشأن، ونصح المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة حول هذا الأمر.