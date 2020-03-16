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أخبار العالم

"الإيسيسكو" تعلن عن إجراءات استباقية جديدة لمواجهة الكورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:00 م
الإيسيسكو
الإيسيسكو
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أ ش أ
أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن إجراءات استباقية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مقدمتها صرف راتبي شهري مارس وأبريل دفعة واحدة، ليتمكن الموظفون من مواجهة أي ظرف قد يطرأ خلال الفترة القادمة. 

وقال الدكتور المالك - خلال لقاء مع موظفي الإيسيسكو في مقرها بالرباط اليوم /الإثنين/ - إن المنظمة ستتيح لأكثر من 50% من موظفيها العمل من المنزل، خصوصا في القطاعات والمراكز التي يمكن تسيير العمل بها عبر الإنترنت، وحسب متطلبات العمل في كل إدارة، مع تأكيده التزام المنظمة بكل ما تتخذه السلطات المغربية من إجراءات خاصة بنظام العمل لمواجهة خطر انتشار الفيروس.
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