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توك شو

الغرف التجارية تطمئن المصريين: لدينا مخزون من السلع يكفي لنهاية العام

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:03 م
السلع
السلع
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عبد الخالق صلاح
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، إن السلع الأساسية شائعة الأستخدام لديها منها اكتفاء ذاتي إلى نهاية شهر اكتوبر ونوفمبر، موضحا أننا نمتلك 600 ألف طن سكر، بالاضافة الي 2 مليون طن تحت الانتاج . 

وأضاف الوكيل خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، اننا لديها القمح يكفينا الي لمدة 4 شهور قادمة، علاوة على الإنتاج المحلي الذي يكفي الي 4 شهور اضافية ايضا، منوها أن لديها مخزون من يكفي لفترة كافية.

وتابع الوكيل: « السلع الاساسية كلها متوفر ومفيش داعي الي الزحام على السوبر ماركت»؛ لافتا أن الخضار والفاكهة لديها من وافرة كافية.

أشار الوكيل، انه لا داعي إلى القلق، لأنه يقلل المناعة واحنا محتاجين المناعة المرتفعة لمواجهة الكورونا.

أكد الوكيل، أن سوء الطقس في الفترة الماضية هو من جعل التكدس على المحلات. 
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