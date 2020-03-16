خوفا من كورونا.. فرنسا تؤجل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية

أفادت قناة بي إم اف الفرنسية بأن السلطات الفرنسية ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات العمد حتى 21 يونيو وسط استمرار المخاوف بشأن كوفيد 19.





واقترح رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الاثنين، الإجراء على القادة الرئيسيين للأحزاب والمجموعات البرلمانية في البلاد خلال اجتماع طارئ في باريس يوم الاثنين ، حيث شهد تصويت يوم الأحد نسبة إقبال بلغت 44 في المائة فقط وسط مخاوف بشأن الفيروس التاجي.





وبحسب المصادر التي تحدثت إلى صحيفة لو فيجارو، فإن فرنسا تدرس فرض حظر على الطراز الإيطالي، مع توصية المجلس العلمي بالعمل على معالجة الأزمة.