AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خوفا من كورونا.. فرنسا تؤجل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:01 م
ماكرون
ماكرون
Advertisements
على صالح
أفادت قناة بي إم اف الفرنسية بأن السلطات الفرنسية ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات العمد حتى 21 يونيو وسط استمرار المخاوف بشأن كوفيد 19.

واقترح رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الاثنين، الإجراء على القادة الرئيسيين للأحزاب والمجموعات البرلمانية في البلاد خلال اجتماع طارئ في باريس يوم الاثنين ، حيث شهد تصويت يوم الأحد نسبة إقبال بلغت 44 في المائة فقط وسط مخاوف بشأن الفيروس التاجي.

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى صحيفة لو فيجارو، فإن فرنسا تدرس فرض حظر على الطراز الإيطالي، مع توصية المجلس العلمي بالعمل على معالجة الأزمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

كهربا يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

مصير الأهلي والزمالك.. مقترح جديد فى الكاف لإنقاذ دوري أبطال إفريقيا

انهيار جديد.. 10 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020

منها ما يتعلق بصلاة الجمعة.. 13 إجراءً عاجلا من أوقاف القاهرة بسبب كورونا

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

هل يتم تغسيل المتوفي بفيروس كورونا .. عالم أزهري يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم

اشتعال سيارة أعلى دائرى المريوطية.. صور

فستان أحمر.. راندا البحيري بإطلالة جريئة