طارق عامر: اتخذنا إجراءات استباقية.. وأوضاعنا الاقتصادية قوية جدا.. وتخفيض سعر الفائدة 3%؜ الأكبر في تاريخ البنك المركزي

محافظ البنك المركزي:

- ٤ تريليونات جنيه حجم مديونيات وزارة المالية

- تخفيض سعر الفائدة إلى ٣٪؜ على الإقراض أكبر تخفيض حدث في البنك المركزي

- تخفيض سعر الفائدة يدعم الشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال

- حجم مديونيات القطاعات يبلغ ترليونا و٨٠٠ مليار جنيه

- البنوك تعمل في نفس مواعيدها وتنظيم العمل بين الموظفين





قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك اتخذ إجراءات احترازية قوية استباقا لما يحدث في الخارج، لافتا إلى أن أوضاعنا الاقتصادية قوية جدا.





وأضاف "عامر"، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن من ضمن القرارات تخفيض سعر الفائدة إلى ٣٪؜ على الإقراض لافتا إلى أن هذا أكبر تخفيض في البنك المركزي، وهذا سوف يدعم كافة الشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.





وأكد أن هذا يحقق دعما قوي للشركات، خاصة أن حجم المديونيات يبلغ تريليون و٨٠٠ مليار جنيه سوف يتم التخفيض عليها ٣٪؜ ما يوفر مليارات على القطاعات، وهذا يخفف أعباء على القطاع الخاص ويصب في المصلحة العامة، كما يخفف العبء على وزارة المالية، خاصة أن الوزارة لديها مديونية داخلية أكثر من ٤ تريليونات جنيه وسوف يعطيها مجالا لاستخدام هذا الوفرة لتوجيهه للضخ في مساعدة قطاعات الدولة، و يؤثر على عملاء البنوك بالإيجاب ويخفض الدين على وزارة المالية وتستطيع ان تنفق أكثر في المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.





وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات اليوم خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية لخدمة جميع قطاعات الدولة في المجموعة الاقتصادية لافتا ان خفض الفائدة يستفيد منه كل قطاعات الدولة، وقال إنه أعطي تعليمات للبنوك بمد أجل استحقاقات القروض الى ٦ أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرامات وهذا يعطي مجال لتحرير من عبء سداد اَي مديونيات وهذا يشمل كل قطاعات الدولة.





وقال إننا نشجع المواطنين على استخدام الكروت البلاستيكية والمدفوعات الإلكترونية وعدم استخدام الكاش للحفاظ على صحة المواطنين.





كما قال إنه تم إعطاء تعليمات للبنوك بفتح الحدود الصرف لتسهيلات للمستوردين لتوفير السلع للمواطنين وأن هناك عددا من الموطنين تكالبوا على شراء السلع ووجه رسالة للمواطنين اطمأنوا لدينا قدرات مالية بالنقد الأجنبي ضخمة ولا داعي للخوف.





وحول عمل البنوك قال إنها تعمل في نفس مواعيدها وسوف يتم تنظيم العمل داخل الفروع ليكون هناك تناوب بين الزملاء وبعضهم.