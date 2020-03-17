AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

كيف يساهم خفض الفائدة في دعم الاقتصاد المصري؟ البرلمان يجيب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:58 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
أحمد أيمن - عبدالرحمن سرحان
أيد نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مؤكدين أنه يأتي ضمن حزمة القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة الآثار الناجمة عن تأثير حرب فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأوضح عدد من نواب اللجنة لـ"صدى البلد"، أن القرار يساهم في في إحداث رواج اقتصادي بتشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن خفض عجز الموازنة والدين العام الداخلي.

كما  يساعد القرار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في استقرار مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، كما يؤدي إلى استقرار الانتاج والعمالة.

وربط النواب بين القرار وانخفاض معدل التضخم، مؤكدين على وجود علاقة طردية بين معدل التضخم والفائدة، حيث يؤدي انخفاض الأول إلى انخفاض الثاني، ما يدل على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وقرر البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية، نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميا وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتم تخفيض أسعار الفائدة بسبة 3% على المعاملات المصرفية ليصل سعر عائد الإيداع لنسبة 9.25% والاقتراض لليلة واحدة بنحو 10.25% والعملية الرئيسة لـ9.75% وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%.

واتخذت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ذلك الإجراء بشكل استثنائي لدعم الاقتصاد القومي على مستوى قطاعاته المختلفة.
Advertisements

ترشيحاتنا

مراسلة تسقط على الهواء وتعلن إصابتها بكورونا.. فيديو

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

عبدالله السعيد يعلق على مقولة "ملوش بديل"

لعب فى المصرى ووالده ضابط.. تعرف على قصة حياة أحمد أبو هشيمة.. فيديو

هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. الإفتاء: فعل شائع بهذا العصر يجعلك واحدا منهم

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سافر نجلها منذ 20 عاما.. قصة الحاجة عايدة ضحية الأمطار في الشرقية

غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها

بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان