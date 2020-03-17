كيف يساهم خفض الفائدة في دعم الاقتصاد المصري؟ البرلمان يجيب

أيد نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مؤكدين أنه يأتي ضمن حزمة القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة الآثار الناجمة عن تأثير حرب فيروس كورونا على الاقتصاد.





وأوضح عدد من نواب اللجنة لـ"صدى البلد"، أن القرار يساهم في في إحداث رواج اقتصادي بتشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن خفض عجز الموازنة والدين العام الداخلي.





كما يساعد القرار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في استقرار مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، كما يؤدي إلى استقرار الانتاج والعمالة.





وربط النواب بين القرار وانخفاض معدل التضخم، مؤكدين على وجود علاقة طردية بين معدل التضخم والفائدة، حيث يؤدي انخفاض الأول إلى انخفاض الثاني، ما يدل على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.





وقرر البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية، نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميا وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وتم تخفيض أسعار الفائدة بسبة 3% على المعاملات المصرفية ليصل سعر عائد الإيداع لنسبة 9.25% والاقتراض لليلة واحدة بنحو 10.25% والعملية الرئيسة لـ9.75% وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%.





واتخذت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ذلك الإجراء بشكل استثنائي لدعم الاقتصاد القومي على مستوى قطاعاته المختلفة.