التحري عن أصحاب طرود بريدية بها إكستازي وماراجوانا بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط كمية من مخدر الإكستازي والماراجوانا داخل طرود بريدية فى مطار القاهرة؛ وسرعة ضبط أصحابها.









كما أمرت النيابة بإرسال الكمية المضبوطة للمعمل الجنائي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.









وقالت مصادر جمركية: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء على مدير جمرك الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات، تم الاشتباه في مشمول طردين قادمين من هولندا وبريطانيا.





وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كلا من صلاح جاد مدير إدارة الحركة، ووليد حسن مدير إدارة التعريفة، ومحمد صلاح عبد المعطى مدير التعريفة، ونائل محمود رئيس قسم التعريفة، فتبين وجود 1000 قرص إكستازى المخدر بالطرد الأول، و11 بذرة لنبات الماراجوانا المخدر داخل الطرد الثاني مخبأة داخل حافظة كروت.



