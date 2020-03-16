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حوادث

التحري عن أصحاب طرود بريدية بها إكستازي وماراجوانا بمطار القاهرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:43 م
مخدر الاكستازي
مخدر الاكستازي
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عمرو خليفة
أمرت نيابة النزهة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة ضبط كمية من مخدر الإكستازي والماراجوانا داخل طرود بريدية فى مطار القاهرة؛ وسرعة ضبط أصحابها.


كما أمرت النيابة بإرسال الكمية المضبوطة للمعمل الجنائي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.


وقالت مصادر جمركية: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء على مدير جمرك الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات، تم الاشتباه في مشمول طردين قادمين من هولندا وبريطانيا.

 
وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كلا من صلاح جاد مدير إدارة الحركة، ووليد حسن مدير إدارة التعريفة، ومحمد صلاح عبد المعطى مدير التعريفة، ونائل محمود رئيس قسم التعريفة، فتبين وجود 1000 قرص إكستازى المخدر بالطرد الأول، و11 بذرة لنبات الماراجوانا المخدر داخل الطرد الثاني مخبأة داخل حافظة كروت.

 
وقرَّر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى. 
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