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اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك بمستهل التعاملات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:58 ص
دولار
دولار
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محمد يحيى

استقر سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير منذ أمس الأحد، ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وفقا لمتوسط سعره بالبنك المركزي المصري.


ووصل أقل سعر صرف للدولار مقابل الجنيه ببنكي مصر والأهلي عند 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، الإسكندرية،بلوم، المصرف العربي الدولي، عودة، اتش اس بي سي، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان،كريدي أجريكول، قناة السويس، البركة" عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.


ووصل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني" عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

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