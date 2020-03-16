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محافظات

بمساحة 8 ملايين متر.. 28 ألف طلب من أهالى البحيرة للتصالح على مخالفات البناء .. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:23 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تقنين أوضاع أصحاب حالات البناء المخالف طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020م بدائرة المحافظة.


وأعلن اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة عن تلقى عدد 28459 طلب من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم  على إجمالي مساحة قدرت ب 8 مليون و 397 ألف متر مربع طبقًا للقانون لقانون البناء المخالف 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة.

  

وأكد اللواء آمنه علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.


من جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 وإلى تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات.


ولفتت إلى عدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات .

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