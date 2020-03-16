محمود عشيش يكتب: الشائعات أخطر من فيروس كورونا

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، وبدأت الدولة المصرية في مواجهة حاسمة للحد من انتشار الفيروس، كون الفيروس خطره الحقيقي في سرعة انتشاره. ومن المؤكد أن الدولة المصرية سوف تنجح في الحد من انتشار الفيروس كونها لديها من الخبرة الكافية للمواجهة وقد اثبتت التجربة في القضاء على فيروس سي الذي كان ينتشر في مصر بصورة مخيفة وكانت مصر من اعلي الدول انتشارا للفيروس ولكن استطاعت مصر تحت قيادة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء علي فيروس سي حتي أشاد العالم اجمع بقدرة مصر في كيفية القضاء على الفيروس.





فليس لدي أي خوف من نجاح الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا ولكن كل خوفي من حرب الاشاعات التي سوف يتبناها أهل الشر من الجماعات الإرهابية وسوف يساعد علي انتشارها البعض ممن لا يملك الوعي الكافي فسوف تتعرض مصر قريبا إلي حرب الاشاعات وهي أشد واخطر من الحروب التلقيلدية وتكاد تكون حربا ضروسا فلن تكون حربا عادية أو عرضية وليست أمرا عبثيا أو ارتجاليا بل هي حرب مدروسة ووراءها مدبرون بشكل مؤسسي وتنظيمي ويتم التخطيط لها جيدا وسوف ينفق عليها الكثير من الاموال وسوف يكون هدفها الاضرار بالاقتصاد ونشر البلبلة والفوضي وبث الرعب بين أبناء الوطن.









فدائما ما يحرص اعداء الوطن علي بث الاشاعات في المجتمع باعتبارها سلاحا فعالا يستخدم لاضعاف المجتمعات وتدمير بنيتها النفسية فالاشاعات أخطر الحروب النفسية التي لها مفعول مدمر واثر خطير في زعزعة الاستقرار وتقويض الامن والاضرار بالوضع الاقتصادي، فسوف تسمع عن حالات وفاة بكثرة وعن انتشار الفيروس في ربوع مصر وعن عدم قدرة الدولة على مواجهة الفيروس وعن نقص المخزون من السلع التموينية وعن أزمات وعن وعن وغيرها الكثير من الاشاعات فيجب علينا الحذر من مؤامرات أهل الشر وعدم الانسياق وراء الاشاعات الممنهجة وعدم ترويجها أو نشرها وعليكم أخذ المعلومة من المصادر الرسمية الموثوق فيها.









فقد حذرت جميع الأديان السماوية من الاشاعات ومن ترويجها ونشرها.. ففي الدين الإسلامي قال الله تعالي :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) *الحجرات 6*.

وفي الأحاديث النبوية : عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إنَّ الْعَبْد لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مَا يَتَبيَّنُ فيهَا يَزِلُّ بهَا إِلَى النَّارِ أبْعَدَ مِمَّا بيْنَ المشْرِقِ والمغْرِبِ. متفقٌ عليهِ.









وفي الدين المسيحي جاء بالانجيل تحريم الشائعات ونقلها وترويجها (مت 12: 36): وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ الدِّينِ. لأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ».

كلّ كلمة بطالة (أي غير مقصودة وغير بناءة).









قبل أن أختم مقالي أوجه رسالة الي شعب مصر العظيم .. عليكم الحذر كل الحذر ان تكونوا نقطة الانطلاق لترويج الاشاعات وعليكم التحقق من المعلومة قبل نقلها.. فقال امير الشعراء أحمد شوقي في ناقل ومروج الاشاعات:

أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه

ياله من ببغاء عقله في أذنيه









عليكم الحذر من القنوات ومواقع السوشيال ميديا المعروفة بعدائها للدولة المصرية فدائما ما يكون هدفهم من وراء ذلك المساس بأمن الوطن وإثارة الفتنة بين الشعب وإثارة الرأي العام ضد الدولة المصرية، فالحكمة تقتضي ان ندقق ونتحقق قبل أن نصدق ونروج وعليكم اتباع تعاليم دينكم لمواجهة الاشاعات .



