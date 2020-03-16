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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: تجميع المقررات الدراسية لكل فرقة على أقراص مدمجة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:47 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم  اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب  المنعقد  برئاسة  الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور السادة أعضاء المجلس.

تحدث  أحمد شديد رئيس الجامعة عن خطة جامعة الفيوم للدراسة أون لاين مؤكدا على عدم حذف أي فصل من فصول المقررات الدراسية بجميع الكليات.

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 مشيرًا إلى أن مسئولية ذلك تقع مباشرة على عاتق وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، كما طالبهم بتقديم تقارير يومية معتمدة من عميد الكلية للعرض على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ليتم عرضها على رئيس الجامعة.

 كما وجه رئيس الجامعة الوكلاء بضرورة تجميع المقررات الدراسية لكل فرقة على أقراص مدمجة حتى يتسنى عرضها على الصفحة الخاصة بالكلية على الموقع الإلكتروني للجامعة أو توفير نسخة منها للطلاب.

 كما أصدر رئيس الجامعة تعليماته بضرورة تفعيل ( 35 ألف)  بريد إلكتروني للطلاب والموجود خلف الكارنيه الخاص بكل طالب وفي حالة فقدان الطالب لكلمة المرور يتم استعادتها بواسطة إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

وقرر الدكتور  خالد عطا الله بتكليف وكلاء الكليات  بتخصيص عدد (2) من أعضاء هيئة التدريس أو مسئول تكنولوجيا المعلومات بالكلية حتى يتم تدريبهم على وضع المقررات الدراسية إلكترونيا  خلال مدة أقصاها (3) أيام، مشددا على ضرورة تقديم تقارير يومية خاصة بكل كلية بما تم الوصول إليه وذلك لعرضها على رئيس الجامعة، وصرح خلال الاجتماع أن المجلس يناقش خطاب السيدة أ.د مدير مشروع التنوير المجتمعي بمحافظة الفيوم وعميد كلية التربية السابق بشأن توصية اللجنة التنفيذية العليا لمشروع محو الأمية في اجتماعها السابق على تخصيص ( 20% ) من درجة التدريب الميداني أو التربية العملية لمحو أمية عدد (4) من الأميين في العام الدراسي أو (2) من الأميين للفصل الدراسي الواحد به تدريب ميداني أو تربية عملية ومخاطبة السادة عمداء الكليات المعنية للعرض على المجالس واللجان المختصة

كما ناقش الحاضرون   قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على اعتماد منصة (مودة) كمتطلب تخرج اختياري ضمن المتطلبات الاختيارية للتخرج لطلاب الجامعات المصرية بدءا من العام الجامعي 2020/2021 .

وأشار أيضا  إلى مناقشة المجلس لمذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بشأن الأعداد المقترح قبولها بكليات الجامعة ومعاهدها لمرحلة البكالوريوس والليسانس للعام الجامعي 2020/2021 وفقا  للخطابات الواردة من الكليات والمعاهد .

 


رئيس جامعة الفيوم: تجميع المقررات الدراسية لكل فرقة على أقراص مدمجة
رئيس جامعة الفيوم: تجميع المقررات الدراسية لكل فرقة على أقراص مدمجة
رئيس جامعة الفيوم: تجميع المقررات الدراسية لكل فرقة على أقراص مدمجة
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