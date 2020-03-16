إعلام الأزهر تنفي إلغاء امتحان الميدترم.. وتكشف الحقيقة

أكد الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر ، أنه لا صحة لما تردد عن إلغاء امتحان ( الميدتيرم ) لهذا العام.





وقال عميد إعلام الأزهر ، في تصريح له، إن الكلية عقدت اجتماع اليوم، وقررت عقد امتحان الميدترم، بعد عودة الطلاب مباشرة.





وذكر أن الامتحان سيكون بواسطة كل أستاذ في مادته علما بأنه سيكون من المقرر الذي تم شرحه فقط وفي الموعد الذي يحدده أستاذ المادة.





وأشار إلى أن فترة امتحانات الميدترم ستكون ممتدة حتى بداية امتحان التخلف.





يذكر أن عدد من الطلاب أشاعوا أن كلية الإعلام بجامعة الأزهر ألغت امتحانات الميدترم للعام الدراسي الحالي 2019-2020.







