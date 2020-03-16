AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام الأزهر تنفي إلغاء امتحان الميدترم.. وتكشف الحقيقة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:44 م
إعلام الأزهر تنفي
إعلام الأزهر تنفي الغاء امتحان الميدترم وتكشف الحقيقة
Advertisements
محمد شحتة
أكد الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أنه لا صحة لما تردد عن إلغاء امتحان ( الميدتيرم ) لهذا العام.

وقال عميد إعلام الأزهر، في تصريح له، إن الكلية عقدت اجتماع اليوم، وقررت عقد امتحان الميدترم، بعد عودة الطلاب مباشرة.

وذكر أن الامتحان سيكون بواسطة كل أستاذ في مادته علما بأنه سيكون من المقرر الذي تم شرحه فقط وفي الموعد الذي يحدده أستاذ المادة.

وأشار إلى أن فترة امتحانات الميدترم ستكون ممتدة حتى بداية امتحان التخلف.

يذكر أن عدد من الطلاب أشاعوا أن كلية الإعلام بجامعة الأزهر ألغت امتحانات الميدترم للعام الدراسي الحالي 2019-2020.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

السيسي يوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات على جميع الطرق والمحاور الجديدة

الأهلي يحسم موقف شريف إكرامي

بشرة خير.. الصين تتعافى من كورونا.. وتعيد فتح المدارس

هجوم عنيف من الجمهور.. سعر صادم لكمامة محمد رمضان من أجل مواجهة كورونا.. حذف الفيديو

ننشر أسعار الفائدة على الشهادات البنكية بعد قرار المركزي

عاجل.. منظمة الصحة: على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم

اشتعال سيارة أعلى دائرى المريوطية.. صور