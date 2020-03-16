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رياضة

المصري يحسم الجدل ويرد على أنباء رحيل كريم العراقي لنادي الزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:45 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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محمد رشاد
نفى مجلس إدارة النادي المصري، رحيل كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، عن أروقة بورسعيد خلال الفترة المُقبلة لأي ناد داخل مصر أو خارجها.

وكانت أنباء قد ترددت في الآونة الأخيرة تفيد باقتراب كريم العراقي من التوقيع لـ نادي الزمالك، من أجل دعم مركز الظهير الأيمن في الكتيبة البيضاء.

وقال كريم العراقي في تصريحات للموقع الرسمي للمصري، إن عقده مع القلعة الخضراء يستمر حتى نهاية موسم 2022/2021، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيعه مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن المصري تلقى بالفعل الكثير من العروض الرسمية لضمه عقب نجاحه مع منتخب مصر الأولمبي في التأهل لـ أوليمبياد طوكيو المقبلة 2020، عقب الفوز ببطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا، إلا أن تلك العروض لم تلق القبول الكافي لدى إدارة النادي.

وكان كريم العراقي قد نفى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقيعه لأي ناد ورحيله عن المصري.
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