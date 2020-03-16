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اقتصاد

خبير اقتصادي: تقليل سعر الفائدة مفيد للمواطن والشركات والدولة.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:52 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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قسم الاقتصاد

قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، إن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات من شأنها القضاء على منابع انتشار فيروس كورونا، مثل تحويل طريقة التعامل والدفع الآلى الإلكتروني وذلك لتقليل التعامل بالعملات الورقية لأنها تنقل عدوى كورونا.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة إجراء مميز وكان متوقعا ولكن ليس بهذه السرعة وهذه النسبة.


وأوضح الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، أن هذا القرار له العديد من الآثار الإيجابية على المواطن والشركات والدولة.


وتوقع انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تقليل سعر الفائدة.

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