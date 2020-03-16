عبدالله جمعة: أجيري ظلمنى في المنتخب والبدري أنقذني





وأضاف خلال لقائه بفضائية " الزمالك"، أنه شعر بالظلم عقب إعلان قائمة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا 2019 متابعا:" مطالبة الجماهير المصرية بضمي للمنتخب كانت سببب فرحتي ".





وأكد أنه يحرص دائما على مساندة كافة لاعبي المنتخب الوطني رغم تجاهله من أجيري المدير الفني للفراعنة في الوقت الحالي.





ووجه عبد الله جمعة الشكر إلى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قائلا:" تحدث معي وأعلن ضمي للمنتخب لتقديم مستوى متميز مع الزمالك".













عبر عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حزنه الشديد لعدم انضمامه للمنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا "2019".