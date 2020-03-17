منذ 4 أيام .. سكان مصر الجديدة يشكون قطع التيار الكهربائى عن المنطقة

شكا المواطن اسلام محمد صابر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قطع الكهرباء و التليفونات الارضية منذ حوالى ٤ ايام متواصلة عن شارع الشيخ على عبد الرازق المتفرع من عمار بن ياسر الكليه الحربيه بمنطقة مصر الجديدة و ايضا عقارات فى نفس الشارع متفرع من شارع محمد الدميرى و ذلك منذ موجه سوء الاحوال الجوية حتى الان

مناشد المسئولين بعودة التيار الكهربائى فى اقرب وقت ممكن رأفة بحال الأهالى .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360