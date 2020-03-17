AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

منذ 4 أيام .. سكان مصر الجديدة يشكون قطع التيار الكهربائى عن المنطقة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن اسلام محمد صابر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قطع الكهرباء و التليفونات الارضية منذ  حوالى ٤ ايام متواصلة عن شارع الشيخ على عبد الرازق المتفرع من عمار بن ياسر الكليه الحربيه بمنطقة مصر الجديدة و ايضا عقارات فى نفس الشارع متفرع من شارع محمد الدميرى و ذلك منذ موجه سوء الاحوال الجوية حتى الان

 

مناشد المسئولين بعودة التيار الكهربائى فى اقرب وقت ممكن رأفة بحال الأهالى .

 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 ساعات يوميا.. سكان مدينة الأمل ببشتيل يشكون من انقطاع المياه

سكان شارع الكاوتش بناهيا يشكون من وجود أسلاك خارج أعمدة الكهرباء

خايفين نمشى.. سكان شارع كنيسة مارمرقس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع سالم حجازى بحلمية الزيتون يشكون تهالك الرصيف.. صور

شارع عبدالله رفاعي في المرج غارق في مياه الصرف.. صور

استهلاكى لا يتجاوز 200 جنيه.. مواطن يشكو من وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك كهرباء

ترشيحاتنا

هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. الإفتاء: فعل شائع بهذا العصر يجعلك واحدا منهم

قفشة يكشف سر لقاءاته المتعددة بالفنان محمد رمضان

لمواجهة فيروس كورونا.. ناصر البرنس يغلق المحل ويتبرع بمليون جنيه لـ التعليم أون لاين

قرار جديد من السجون السعودية بسبب كورونا

متى يكون النوم ناقضا للوضوء.. البحوث الإسلامية يجيب

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سافر نجلها منذ 20 عاما.. قصة الحاجة عايدة ضحية الأمطار في الشرقية

غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها

بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان