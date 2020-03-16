اتحاد الكرة بجنوب إفريقيا يدعو الأندية إلى اجتماع لحسم مستقبل الدوري

قرر اتحاد كرة القدم بجنوب افريقيا عقد اجتماع مع أندية الدوري يوم الخميس المقبل، لتحديد مستقبل المسابقة عقب تأجيلها لأجل غير مسمى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كونفيد – 19 ).





وذكر الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين أنه دعا الأندية إلى اجتماع يوم الخميس المقبل، من أجل بحث الخطط البديلة في أعقاب قرار تأجيل المسابقة.





وكان نادي صن داونز أعلن في وقت سابق اليوم، تأجيل مباراته أمام أورلاندو بيراتس التي كان من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، قبل أن تعلن رابطة الدوري قرار تعليق المنافسات حتى إشعار أخر.



