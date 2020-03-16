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"الغرفة التجارية" للمواطنين: اطمئنوا السلع متوفرة ولا داعي للشراء بكثافة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:57 م
السلع
السلع
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هاني حسين
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه لا توجد أي مشكلة في الاستيراد وجميع  التعاقدات التي تم الترتيب لها قبل ظهور فيروس كورونا تصل في مواعيدها الطبيعية.


وأضاف شيحة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،  أن الأسواق مستقرة والبضائع متواجدة ومتوفرة إلى ما بعد شهر رمضان، وكافة السلع الاستراتيجية  متوفرة".


وتابع :"  نستعد لاستقبال شهر رمضان قبل 3 أشهر والبضائع وصلت ومتواجدة في المصانع والمخازن، ولا داعي لحالة الهلع والتكالب على المحال التجارية لشراء السلع الغذائية".


وأكمل احمد شيحة:" نتخذ كافة التدابير لتوفير السلع ولا يجب على المواطن القلق من عدم توافر السلع".


ووجه رسالة للمواطنين قائلا:"  اطمئنوا كل السلع متاحة ومتوفرة بشكل كبير،  والحكومة بذلت مجهودا كبيرا لتوفير السلع الاستراتيجية ".

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