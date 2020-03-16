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منوعات

زيادة إصابات فيروس كورونا بالعالم أكثر من الصين

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تشير الأرقام إلى أن حالات الوفيات  بفيروس كورونا  بدول العالم  أعلى من داخل الصين ، حيث يرتفع عدد القتلى العالمي إلى 6600 شخص اليوم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"،  صلت الحالات المسجلة في 152 دولة الآن إلى ما يقرب من 90.000 مقارنة بـ 80900 في الصين - 8000 إضافية أو أكثر.

لفترة طويلة ، شكلت الصين غالبية الحالات ، حيث ظهر الفروس  القاتل في مدينة ووهان في ديسمبر 2019، ولكن مع انتشار COVID-19 بسرعة على مستوى العالم في غضون أسابيع ، أصبحت أوروبا الآن "مركز تفشي الوباء الجديد" ، حسبما إعلنت منظمة الصحة العالمية.
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