زيادة إصابات فيروس كورونا بالعالم أكثر من الصين

تشير الأرقام إلى أن حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول العالم أعلى من داخل الصين ، حيث يرتفع عدد القتلى العالمي إلى 6600 شخص اليوم.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، صلت الحالات المسجلة في 152 دولة الآن إلى ما يقرب من 90.000 مقارنة بـ 80900 في الصين - 8000 إضافية أو أكثر.
لفترة طويلة ، شكلت الصين غالبية الحالات ، حيث ظهر الفروس القاتل في مدينة ووهان في ديسمبر 2019، ولكن مع انتشار COVID-19 بسرعة على مستوى العالم في غضون أسابيع ، أصبحت أوروبا الآن "مركز تفشي الوباء الجديد" ، حسبما إعلنت منظمة الصحة العالمية.