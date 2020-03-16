زيادة إصابات فيروس كورونا بالعالم أكثر من الصين

تشير الأرقام إلى أن حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول العالم أعلى من داخل الصين ، حيث يرتفع عدد القتلى العالمي إلى 6600 شخص اليوم.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، صلت الحالات المسجلة في 152 دولة الآن إلى ما يقرب من 90.000 مقارنة بـ 80900 في الصين - 8000 إضافية أو أكثر.



