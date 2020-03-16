حملة على مراكز الدروس الخصوصية.. غلق 24 سنتر بالدقهلية

شنت اليوم الاثنين إدارة شرطة المرافق بالدقهلية حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مدينة المنصورة وذلك في ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إغلاق جميع سنترات الدروس الخصوصية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبالتزامن مع تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.





وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق والرائد فاروق حماد وكيل الإدارة والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق وضباط وأفراد الإدارة .





واستهدفت الحملة نطاق حى غرب المنصورة والتى أسفرت عن إغلاق 24 سنتر ومركز دروس خصوصية فيما تم مناشدة الأهالي بالإبلاغ الفورى عن اى سنتر يقوم بفتح أبوابه مرة أخرى والإبلاغ عن اى سنتر يعرفونه وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين .