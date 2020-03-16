السياحة العربية: خسائرنا بلغت 15.3 مليار دولار بسبب فيروس كورونا

قال فريق إدارة الأزمات بالمنظمة العربية للسياحة، إن آخر التقارير التى صدرت دوليًا المتعلقة بـ فيروس كورونا كشفت عن تعرض أكثر من 50 مليون موظف يعمل فى القطاع السياحى للإيقاف جراء تفشي هذا الوباء وانتشاره عالميا.





أكد فريق أزمات المنظمة العربية للسياحة أن المنظمة العربية للسياحة لم تخف قلقها من التأثير السلبي للفيروس على السياحة الدولية بشكل عام والعربية بشكل خاص كاشفة عن انخفاض نسبة الطلب على الطيران إلى0,6% بعدما كانت متوقعة زيادة بقدرها 4,8%، كما انخفض معدل الحجوزات السياحية بشكل عام بنسبة 11% منذ ظهور الفيروس حتى الآن مشيرة الى تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» حول شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط التى ستفقد نحو 8 مليار دولار من إيراداتها.





تابعت أن خسائر القطاع السياحى على مستوى العالم تصل بحدود 90 مليار دولار ، وحيث سبق وان توقعت المنظمة بأن يصل حجم الاستثمارات بالقطاع السياحي العربي بحدود 323 مليار دولار بنهاية عام 2020 م وأن حجم السياحة البينية العربية تنامت ووصلت بنهاية عام 2019 بحدود 47 % وادراكًا منها بعظم التأثيرالسلبي الذي يطال القطاع السياحي العربي جراء هذا الوباء فقد تهاوت أغلب الارقام والتوقعات بدءا من أعداد السائحين فيما بين البلدان العربية والتى قد وصلت بنهاية عام 2019 ل 92 مليون سائح، حيث تدنت إلى أقل معدلاتها فى بعض الدول العربية وأصبحت معدومة، ولا تتعدى أكثر من 10% مسببة خسائر تصل إلى 15.3 مليار دولار، بالإضافة إلى توقف العديد من الاستثمارات السياحية وعزوف المستثمرين عن تنميتها، مما سيؤدى لتدنيها بنسبة 30% مسببة خسائر بها بحدود 97 مليار دولار .





وانطلاقا من دور المنظمة المنوط بها فقد سعت لطرح حلول بالتنسيق مع الدول العربية بشأن تخفيض رسوم الخدمات والضرائب لتخفيف العبء على المستثمرين فى مجال صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي نظرا لما يتعرض له من خسائر قد تصل الى 60 % مشيرة بأن التأثير الأكبر سوف يكون على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتعرض للإفلاس مشيدة بالجهود والإجراءات التى أتخذتها حكومات بعض الدول العربية حيث أستهدفت من خلالها دعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره فى تعزيز النمو الاقتصادى لتخفيف الاثار السلبية المترتبة عن انتشار وباء كورونا .





وأكدت المنظمة العربية للسياحة أنها تعمل على مدار الساعة من خلال فريقها للطوارىء وادارة الازمات لمتابعة وخدمة هذا القطاع الحيوى على امتداد الوطن العربي وانها ستسعى لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية عربيا لدعم وإنعاش القطاع السياحي العربي في أكثر البلدان تضررًا ، مؤكدة بأن السياحة صناعة كبرى يجب ان تتمتع بكافة الامتيازات التى يحصل عليها القطاع الصناعى لأنها تعتبر محركا لكافة الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنهت المنظمة بيانها بأن دعت الله العلى القدير أن يجلى هذا الفايروس عن الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظهم من كل مكروه أنه سميع مجيب الدعوات.



