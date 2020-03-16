بيزنس كورونا.. إحباط بيع 650 عبوة مطهرات و60 ألف ماسك طبي في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وإدارة تموين السيدة زينب بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط محل ومخزن بهما كميات كبيرة من المطهرات والماسكات مخزنة لبيعها في السوق السوداء.









جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمدير مديرية التموين بسرعة قيام مديري الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية .









وتم عمل محضر جنحة برقم 2590 جنح السيدة زينب وتم التحفظ علي 10 آلاف ماسك طبي و500 عبوة مطهر يد حجم 1000 مللي و 50 ألف ماسك مجهول المصدر وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفة .









كما تم ضبط كميات من المطهرات وأدوات التعقيم منها ١٥٠ عبوة هاند جيل معقم لليدين حجم ٧٥ مل مجهول المصدر و٢٠٠ عبوة ديتول حجم العبوة ٥٠ مل بدون فواتير وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية .







