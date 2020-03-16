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تعليم

الطالب المثالي بتجارة الأزهر .. ننشر السيرة الذاتية للفائزين الثلاثة بالمسابقة

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:36 م
مسابقة (الطالب المثالي
مسابقة (الطالب المثالي 2020)
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محمد شحتة
أعلنت كلية التجارة جامعة الأزهر، عن القائمة النهائيه لأفضل 3 طلاب بمسابقة (الطالب المثالي 2020).

وأوضحت الكلية، أن الطلاب الثلاثة الفائزين، هم: الطلاب محمد عثمان شحاته ( بالفرقة الثالثة ) والطالب حمزه نزيه (بالفرقه الرابعة) والطالب عاطف مرسي (بالفرقه الرابعة) بعد فوزهم بمسابقة الطالب المثالي 2020

وينشر موقع صدى البلد، السيرة الذاتية للطلاب الفائزين.

محمد عثمان شحاتة محمد، بكلية التجارة جامعة الأزهر، قسم المحاسبة والإدارة والتأمين، يتحدث بثلاث لغات عربي وانجليزي والمانى، ويدرس في المركز الهندى لتكنولوجيا المعلومات للمتميزين 2019، كما حصل على الدورات في اللغة الإنجليزية، والتنمية البشرية وريادة الأعمال ICDl .Microsoft 2019

كما حصل على درع ( أعلى وسام للمتفوقين ) من المركز الهندى لتكنولوجيا المعلومات للمتميزين، ومصنف ضمن أفضل 75 طالب على مستوىجامعة الأزهر من ( ( TIEC التابعة لوزارة الاتصالات المصرية ( 2020 ) ،والمركز الأول في دورى المعلومات ( العباقرة ) على مستوى كلية التجارة عامين متتاليين ( 2018-2020 )، والمركز الثالث فى مسابقة القرآن الكريم كاملا بالتجويد على مستوى كلية تجارة جامعة الأزهر 2019، والمركز الأول في مسابقة الحديث الشريف على مستوى كلية تجارة جامعة الأزهر (2019) ،وأفضل لاعب وقائد فريق كلية التجارة في تصفيات الجامعة لكرة القدم (2019)، والمشاركة في ماراثون أسبوع الجامعات الأفريقية بعنوان التعليم بوابة أفريقيا للأمن والسلام ( 2019-2020 )، ودعوة من رئاسة الجمهورية للمشاركة في المنتدى العالمى للتعليم والبحث العلمى (2020)

كما أسهم في عمل تصميم تطبيق أندوريد ( 3 ثانوى أزهر – الأوائل ) - 2018، ومحاولة توليد الطاقة الكهربية بدون أستخدام أي طاقة أخرى – وزارة التعليم والبحث العلمى (2015)

أما عاطف احمد سعيد ، والحاصل على المركز الثاني، فهو يعيش في كفر الشيخ، ويدرس في كلية التجارة،  واجتاز دورة Icdl، ويتحدث الإنجليزية، وبدرس CMA في in inact house ، ويهوى لعب كره القدم.

ومن أسباب حصوله على المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي هو، حفظ القرآن الكريم، وإطلاعه على الكثير من المعلومات العامة.

وبالنسبة لحمزة نزيه، يدرس في كلية التجارة، واجتاز دورة المحاسبة في الفنادق والمطاعم، ودورة في شركات المقاولات، ودورة الضرائب، ودورة في محاسبة المستشفيات.
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