ارتفاع عدد مصابي كورونا.. تعليمات إسرائيلية بمنع اليهود من تقبيل حائط البراق

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 277 حالة إصابة.





ويسيطر انتشار الفيروس كورونا على الحالة السياسية في إسرائيل، حيث فرض وجوده على أداء أعضاء الكنيست اليمين اليوم.





واضطر أعضاء الكنيست إلى الدخول في مجموعات صغيرة تجنبا لحدوث ازدحام، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.





وأصدر الحاخام الأكبر في إسرائيل تعليمات لليهود بعدم تقبيل أحجار حائط البراق، تجنبا لانتشار فيروس كورونا.





في السياق ذاته تشهد الساحة الإٍسرائيلية جدلا كبيرا بسبب استخدام السلطات تكنولوجيا لمراقبة من يخضعون للحجر الصحي المنزلي، ومعرفة ما إذا كانوا غادروا موقعهم أم لا من خلال مراقبة شرائح هواتفهم لتحديد مواقعهم.





وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن البيانات أو المعلومات الأخرى التي تجمعها الحكومة عن المواطنين فيما يتعلق بهذا الأمر، واستخدام هذه التكنولوجيا.