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رياضة

تغزل فى كارتيرون .. عبدالله جمعة: حلقت شعري لهذا السبب.. وحسام حسن أفضل من دربني

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:30 م
عبدالله جمعة ومرتضي
عبدالله جمعة ومرتضي منصور
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حسن العمدة
كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن أفضل مدرب من وجهة نظره ومن هو خليفته داخل الملاعب .

وأكد  جمعة، عبر قناة الزمالك ، أن حسام حسن، المدير الفني السابق لنادي سموحة، هو أفضل مدرب لعب تحت قيادته ، هو أكثر من ساعده وأعطاني الفرصة ، متابعا ، اتمنى أن اللعب فى برشلونة وطموحي أن أكون مثل مارسيلو افضل ظهير أيسر في العالم .

وبسؤاله عن سبب حلاقه شعره ، قال ، الرأس الكبيرة سيادة المستشار ، هو دائما مثل العمود الفقري والحائط الذي نستند عليه، ويوفر لنا كل ما نريده

وشدد جمعة ، علي انه يحب محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق ، واخبره اكثر من مرة انه خليفته .

ووجه عبد الله جمعة رسالة لكارتيرون، المدير الفني للزمالك، فى اختتام تصريحاته ، قال فيها ، أحبه وهو يحبني ويتحدث معي كثير، وأتمنى أن يحقق البطولة التي يتمناها .
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