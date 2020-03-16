تغزل فى كارتيرون .. عبدالله جمعة: حلقت شعري لهذا السبب.. وحسام حسن أفضل من دربني

كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن أفضل مدرب من وجهة نظره ومن هو خليفته داخل الملاعب .





وأكد جمعة، عبر قناة الزمالك ، أن حسام حسن، المدير الفني السابق لنادي سموحة، هو أفضل مدرب لعب تحت قيادته ، هو أكثر من ساعده وأعطاني الفرصة ، متابعا ، اتمنى أن اللعب فى برشلونة وطموحي أن أكون مثل مارسيلو افضل ظهير أيسر في العالم .





وبسؤاله عن سبب حلاقه شعره ، قال ، الرأس الكبيرة سيادة المستشار ، هو دائما مثل العمود الفقري والحائط الذي نستند عليه، ويوفر لنا كل ما نريده





وشدد جمعة ، علي انه يحب محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق ، واخبره اكثر من مرة انه خليفته .



