تغزل فى كارتيرون .. عبدالله جمعة: حلقت شعري لهذا السبب.. وحسام حسن أفضل من دربني

كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن أفضل مدرب من وجهة نظره ومن هو خليفته داخل الملاعب .
وأكد جمعة، عبر قناة الزمالك ، أن حسام حسن، المدير الفني السابق لنادي سموحة، هو أفضل مدرب لعب تحت قيادته ، هو أكثر من ساعده وأعطاني الفرصة ، متابعا ، اتمنى أن اللعب فى برشلونة وطموحي أن أكون مثل مارسيلو افضل ظهير أيسر في العالم .
وبسؤاله عن سبب حلاقه شعره ، قال ، الرأس الكبيرة سيادة المستشار ، هو دائما مثل العمود الفقري والحائط الذي نستند عليه، ويوفر لنا كل ما نريده
وشدد جمعة ، علي انه يحب محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق ، واخبره اكثر من مرة انه خليفته .
ووجه عبد الله جمعة رسالة لكارتيرون، المدير الفني للزمالك، فى اختتام تصريحاته ، قال فيها ، أحبه وهو يحبني ويتحدث معي كثير، وأتمنى أن يحقق البطولة التي يتمناها .