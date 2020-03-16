عضو القومى للمرأة : المجلس يهتم بالتوعية بخطورة فيروس كورونا

قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، إننا اليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية ونفخر بما حققته المرأة من إنجازات بعد تولى رئيس يدعم المرأة ويعرف قدرها وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى .









وأضافت يحيى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الرئيس حرص على أن تحصل المرأة على الشمول المالى من خلال إتاحة الفرصة للمرأة للحصول على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .









وتابعت كما اهتم بأن تحصل المرأة على التمكين السياسى من خلال توليها مناصب قيادية فلأول مرة نرى ٨ زويرات فى الوزارة وهناك محافظات وقاضيات ،كما حصلت على 25% من نسبة التمثيل البرلمانى وفى المحليات .













وأشارت عضوة القومى للمرأةإلى أن المرأة المصرية حصلت قانونيًا على العديد من المكتسبات منها تغليظ عقوبة التحرش وقانون ذوى الإعاقة والسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية .









ولفتت إلى أن المجلس القومى للمرأة يقوم بدور كبير فى التوعية الثقافية بخطورة العنف ضد المرأة والتحرش وختان الإناث وغيرها من القضايا التى تهم المرأة ،آخرها التوعية بكيفية التعامل والوقاية من فيروس كورونا المستجد عن طريق أفلام للتوعية.













وأكدت أن الدولة تدعم صحة المرأة المصرية بشكل كبير من خلال حملة صحة المرأة وحملة القضاء على فيروس سى .













وتمنت فى الفترة المقبلة أن ينتهى ملف العنف ضد المرأة، وتحصل على كافة حقوقها مثل الرجل وعدم التعدى على حقوقها وخصوصياتها،وأن ينتقل الدعم السياسى للشارع ،والمحافظة على استقرار الأسر، وأن يخرج مشروع قانون الزواج الثانى باقرار كتابى من الزوجة الاولىللنور لأنه سيقلل التعدد.