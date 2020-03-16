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أخبار العالم

مقتل شخص في حادث طعن بالقرب من مقر وزارة الدفاع الأمريكية

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:31 م
حادث طعن بالقرب من
حادث طعن بالقرب من البنتاجون
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على صالح
أعلنت شرطة مترو ترانزيت اليوم الاثنين عن وقوع حادث طعن في محطة مترو بولاية واشنطن، بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية.


وقالت الشرطة الأمريكية بالقرب من البنتاجون على حسابها عبر تويتر: إنه على الفور استجابت شرطة مترو ترانزيت وقوة من البنتاجون للحماية الى مكان حادث الطعن، وتم نقل الضحية لتلقي العلاج». 


إلا أن الشرطة استدركت في تغريدة لاحقة أن الرجل المصاب، اثناء نقله إلى المستشفى المحلي القريب تم إعلان وفاته.


وأفادت محطة تلفزيون FOX 5 أنه «تم تحديد المعلومات عن الشخص منفذ الحادث وأن عمليات البحث جارية عنه».

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