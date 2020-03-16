أخبار الزمالك.. جنش: أعامل عبدالله جمعة زي بنتي.. كارتيرون يحذر اللاعبين من زيادة أوزانهم





أكد محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، أن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، لاعب كبير رغم صغر سنه، ويتحمل المسئولية في الملعب.





























أكد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن شقيقه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي نصحه بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

























حذر الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق من زيادة أوزانهم في فترة الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني للفريق.





























أكد حازم إمام نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك أن النتائج السيئة التي حققها الفريق في بداية الموسم الجاري كانت الدافع لمصالحة الجماهير والتتويج بالسوبر الأفريقي والمصري في فترة وجيزة.

























وجه أشرف بن شرقي نجم الزمالك نصيحة لمواطنيه من الشعب المغربي لدى وصوله مطار محمد الخامس أمس بمدينة الدار البيضاء فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .



