بسبب كورونا.. زيارة برلمانية مرتقبة للسجون ودور الأيتام والمسنين

أعلنت النائبة مارجريت مارجريت، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن تنظيم اللجنة عدد من الزيارات للسجون ودور الأيتام والمسنين، بداية من يوم الأحد 29 مارس، وذلك للتأكد من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وما اتخذته الحكومة في هذا الشأن.





وأوضحت عازر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيارات تأتي انطلاقا من دور النواب الرقابي، خاصة لجنة حقوق الإنسان بصفتها المعنية بأحوال السجناء والأيتام والمسنين، لافتا إلى أنها ليست الزيارة الأولى فقد سبق وزارت اللجنة عددا من الأقسام ودور الايتام خلال أدوار الانعقاد السابقة.





وأشارت النائبة إلى أن وفد اللجنة سيكون برئاسة اللواء علاء عابد رئيس اللجنة، بجانب مشاركة أعضاء اللجنة، على أن يتم كتابة تقرير مفصل عن تفاصيل الزيارات وملاحظات النواب المشاركية لمناقشتها باللجنة وعرضها على الجلسة العامة.