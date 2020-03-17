AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بسبب كورونا.. زيارة برلمانية مرتقبة للسجون ودور الأيتام والمسنين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
أعلنت النائبة مارجريت مارجريت، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن تنظيم اللجنة عدد من الزيارات للسجون ودور الأيتام والمسنين، بداية من يوم الأحد 29 مارس، وذلك للتأكد من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وما اتخذته الحكومة في هذا الشأن.

وأوضحت عازر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيارات تأتي انطلاقا من دور النواب الرقابي، خاصة لجنة حقوق الإنسان بصفتها المعنية بأحوال السجناء والأيتام والمسنين، لافتا إلى أنها ليست الزيارة الأولى فقد سبق وزارت اللجنة عددا من الأقسام ودور الايتام خلال أدوار الانعقاد السابقة.

وأشارت النائبة إلى أن وفد اللجنة سيكون برئاسة اللواء علاء عابد رئيس اللجنة، بجانب مشاركة أعضاء اللجنة، على أن يتم كتابة تقرير مفصل عن تفاصيل الزيارات وملاحظات النواب المشاركية لمناقشتها باللجنة وعرضها على الجلسة العامة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار البرلمان تشريعا يحمي حقوق الأيتام

بعد المطالبة بمشروع قانون لحماية الأيتام.. حقوقيون يطالبون بوضع تشريع يحمي حقوق مجهولي النسب.. وحماية الفئات المهمشة

ترشيحاتنا

لا يدخل ضمن باقات الإنترنت.. وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب.. فيديو

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

متى يكون النوم ناقضا للوضوء.. البحوث الإسلامية يجيب

قرار جديد من السجون السعودية بسبب كورونا

عبدالله السعيد يعلق على مقولة "ملوش بديل"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها

بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها فى لبنان

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور