فى يوم المرأة المصرية.. 100 عام من الإنجازات والتضحيات ومازالت تقدم الرخيص والغالى.. القومى للمرأة: دعم الرئيس ساعدنا كثيرًا.. وحقوقيون: يجب أن ينتهي العنف ضدها بكل الطرق

مايا مرسي: أتمنى وصول المرأة إلى كافة مواقع اتخاذ القرار دون تمييز

رانيا يحيى: أتمنى أن ينتقل دعم القيادة السياسية للشارع

رضا الدنبوقى: أطالب بتعديل قانون العقوبات لإنهاء العنف ضد المرأة













نحتفل اليوم بيوم المرأة المصرية هذا اليوم الذى يوافق ذكرى خروج المرأة وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، وسقوط عدد من الشهيدات وعلى مدار التاريخ أثبتت المرأة المصرية كفائتها وصلابتها فى مواجهة الثعلب وفى الدفاع عن البلاد.









قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة إننا اليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية ونفخر بما حققته المرأة من إنجازات بعد تولى رئيس يدعم المرأة ويعرف قدرها وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وأضافت يحيى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الرئيس حرص على أن تحصل المرأة على الشمول المالى من خلال إتاحة الفرصة للمرأة للحصول على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.









وتابعت كما اهتم بأن تحصل المرأة على التمكين السياسى من خلال توليها مناصب قيادية فلأول مرة نرى ٨ وزيرات فى الوزارة وهناك محافظات وقاضيات، كما حصلت على 25% من نسبة التمثيل البرلمانى وفى المحليات.





وأشارت عضوة القومى للمرأة أن المرأة المصرية حصلت قانونيًا على العديد من المكتسبات منها تغليظ عقوبة التحرش وقانون ذوى الإعاقة والسعي والسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.





ولفتت أن المجلس القومى للمرأة يقوم بدور كبير فى التوعية الثقافية بخطورة العنف ضد المرأة والتحرش وختان الإناث وغيرها من القضايا التى تهم المرأة ،آخرها التوعية بكيفية التعامل والوقاية من فيروس كورونا المستجد عن طريق أفلام للتوعية.









وأكدت أن الدولة تدعم صحة المرأة المصرية بشكل كبير من خلال حملة صحة المرأة وحملة القضاء على فيروس سى.









وتمنت فى الفترة المقبلة أن ينتهى ملف العنف ضد المرأة، وتحصل على كافة حقوقها مثل الرجل وعدم التعدى على حقوقها وخصوصياتها،وأن ينتقل الدعم السياسى للشارع، والمحافظة على استقرار الأسر، وأن يخرج مشروع قانون الزواج الثانى بإقرار كتابى من الزوجة الأولى لأنه سيقلل التعدد.









وفى سياق متصل توجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على جميع آليات عمل المجلس التى تضم أعضاء المجلس، والأمانة العامة ، وأعضاء الفروع بالمحافظات ، واللجان الدائمة بالمجلس ، ومكتب شكاوى المرأة، ومركز تنمية مهارات المرأة، والمتطوعين والمتطوعين ، والرائدات من القيادات الشعبية ، والجمعيات بمنتدى المجلس للجمعيات الأهلية، والواعظات راهبات الكنائس المصرية الثلاثة لجهودهم الحثيثة فى ملف المرأة المصرية.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى أمنياتها أن يطل علينا عيد المرأة المصرية العام القادم ونحن نحتفل بوصول المرأة إلى كافة مواقع اتخاذ القرار دون تمييز، و صدور قانون أو مدونة او باب في قانون الجنائي للعنف ضد المرأة، وقانون اجرائى ينصف المرأة ويقلل مدد التقاضى، وتوفير الحضانات بصورة أكبر فى أماكن العمل مما يتيح فرصة مشاركة المرأة بصورة أكبر فى سوق العمل بالتالى تقل نسبة البطالة بين السيدات.





قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إنه يتمنى أن تلتفت الإرادة السياسية إلى أن العنف ضد المرأة جريمة تمارس في العديد من التشريعات الخاصة في التمييز ضد المرأة سواء في التعيين في النيابات العامة أو مجلس الدولة فعدد القاضيات النساء ٦٦ قاضية في المقابل ١٦٠٠٠ الف قاضي مما يشكل أقل من نصف في المائة فحان الأوان لتطبيق القانون والمساواة في الحقوق والتعيين بخلفية الكفاءة دون النظر للنوع الاجتماعي الأمر نفسه في الوظائف القيادية، بخلاف التمييز ضدها في جريمة الزنا والعقاب عليها، بالمقارنة بالتشريعات التي تخص الرجال رغم كون القواعد القانونية عامة ومجردة يجب تطبيقها علي الجميع دون النظر لنوع الجنس لما فيه من إخلال بقواعد القانون وانتهاك لمواد الدستور المصرى وبالأخص المادة ٥٣ منه والتي تنص علي أن التمييز جريمة يعاقب عليها قانونا.





وأضاف الدنبوقى أنه يطالب أن يتم في عام ٢٠٢٠ تعديل قانون العقوبات في المواد ٢٤٢ والخاصة بختان الإناث علي ألا يشمل عقاب الأهل واعفائهم من المسئولية عند الإبلاغ عند وفاة ابنتهم جراء تلك الجريمة لتشجيعهم علي الإبلاغ والمواد ٣٠٢ ، ٣٠٦ بالنسبة لجرائم التعدي بالسب والقذف وكذلك المواد ٢٦٠ ، ٢٦٣ في حالة إجهاض الزوجة والنص علي الإجهاض الآمن وتوفير الرعاية الطبية للمجهضات وإقرار حقهن في ذلك ، بخلاف قوانين أخري وفي الغالب ما يكون العقاب هزيل بالمقارنة بالضرر الواقع علي النساء المعنفات.





وأشار مدير مركز المرأة أن هناك نصوصا مثل المادة ٦٠ من قانون العقوبات تبيح التعدي على الزوجة والأطفال تحت حق التأديب باعتباره عملًا مقرر بمقتضي الشريعة وهذه المادة تشجع علي العنف ضد النساء ويجب إلغاؤها ، وكذلك المادة ٦١ من قانون العقوبات التي تعتبر بابا خلفيا لجرائم ختان الإناث تحت ستار التجميل وما شابه من الضرورة الطبية والأصل إلغاء تلك المواد للحد من جرائم العنف والتمييز ضد النساء.





ولفت الدنبوقى إلى أنه آن الأوان لتطبيق قانون شامل وموحد لقضايا العنف الأسري وضبط الجرائم ومحاسبة مرتكبيها إحدى وسائل الحد من الانتهاكات التي تمارس ضد النساء، على أن يضاف إلى نصوص القانون تجريم الإغتصاب الزوجي بشكل صريح والنص علي الإجهاض الآمن، وفي المسار نفسه على الدولة الالتزام بالتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج بضرورة الاستيعاب وكيفية التعايش.













وطالب القيادة السياسية بتفعيل نصوص المواد١١ ، ٥٣ من الدستور المصري، وتمكين الطفلة الأنثى من استكمال دراستها ومكافحة التسرب من المدارس، بالإضافة لسن تشريع يجرم تزويج القاصرات والإسراع في إنشاء مفوضية مناهضة التمييز تفعيلا لنص المادة 53 من الدستور المصري وعمل قانون أسرة أكثر إنصافا وعدالة.













وأكد أن عام ٢٠٢٠ يجب أن ينصف المرأة ويرد اعتبارها ويعزز تواجدها في الحياه العامة لكونها شريكة في التحديات العامة فيجب مشاركتها في مواقع صنع القرار وعند ذلك سيكون هناك تشريعات وقوانين أكثر إيجابية بقضايا النساء.







