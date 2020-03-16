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رياضة

كورونا يصيب حبيبين.. صديقة مدافع يوفنتوس تلحقه وتصاب بـ الفيروس

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:32 م
روجاني وصديقته
روجاني وصديقته
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إسماعيل محمود
أعلنت مقدمة البرامج الإيطالية ميكيلا بيرسيكو، صديقة دانيلي روجاني مدافع نادي يوفنتوس، منذ قليل، إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت بيرسيكو فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أكدت فيه إصابتها بفيروس كورونا، مشددة أنها لم تظهر عليها أي أعراض وأنها بصحة جيدة، ووجهت الشكر لكل من قام بالإطمئنان عليها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن روجاني أعلن إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ليتم عزله هو وفريقه لمدة أسبوعين.

وقال روجاني في تصريحات لقناة يوفنتوس :"أنا بخير، أريد تهدئة مخاوف الناس بشأن حالتي، لم تظهر علي أعراض الفيروس الخطيرة، استجيب للعلاج بشكل جيد."

وأضاف روجاني: "أتعافى لذلك أنا محظوظ، لكن إصابتي بالفيروس سببت صدمة كبيرة لي كوني الأول في عالم كرة القدم المصاب بهذا الفيروس، لكني آمل أن أكون ساعدت على زيادة الوعي بالنسبة للناس الذين كانوا يتهاونون مع هذا الأمر".

يذكر أن الدوري الإيطالي تم إيقافه للثاني من إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعد إيطاليا هي أكثر البلدان في العالم في الوقت الحالي تسجيلًا لحالات الإصابة والوفاء بسبب الوباء العالمي.
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