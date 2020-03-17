بسبب عاصفة التنين.. كفاح سعدية ينتهي بكارثة في الإسماعيلية.. شاهد

عاشت حياتها البسيطة مع زوجها وأطفالها، تحت سقف منزل بسيط، من الطوب اللبن، وكانت تأمل أن تربي صغارها حتى يصبحوا في المستقبل من ذوي الشأن وينتشلون أفراد العائلة من بساطة حالهم، ولتحقيق حلمها اقتحمت سوق العمل بجانب زوجها في أحد أندية هيئة قناة السويس لتوفير مستلزمات الأسرة، إنها المكافحة سعدية محمد، بنت عزبة الكملي بالكيلو ٢ في محافظة الإسماعيلية.





تفاصيل حزينة عاشتها الأسرة، إثر تعرض البلاد لعاصفة التنين وسوء الأحوال الجوية الخميس الماضي، حيث امتلأ منزل الأسرة بالأمطار وتشبع سقف المنزل بالمياه، وفقد قدرته على تحمل الأمطار الشديدة، ليتبخر حلم سعدية بسقوط سقف منزل الأسرة البسيط عليهم، مما أدى إلى إصابة زوجها ويدعى أحمد مخيمر ويعمل باليومية، وتم نقله إلى المستشفى.





وكما عاشت وكافحت سعدية طوال حياتها، انتهت قصتها نهاية مأساوية، حيث لم تتحمل سقوط السقف عليهم، مما أدى إلى وفاتها، تاركة زوجها الذى تم علاجه إثر إصابته بالحادث ونجاة نجليها محمد، 13 سنة، وفاطمة، 11 سنة.





وأكد الجيران أن سعدية تمتعت بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة، لترحل في هدوء كما عاشت، لتترك أبناءها الصغار وتترك جرحا عميقا في أهالي القرية.





من جانبه، أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، توجيهات بسرعة تقديم جميع سبل الدعم اللازم والإعانة الكاملة للأسرة، إثر انهيار سقف منزلها من جراء مياه الأمطار بعزبة الكميلى بمنطقة الكيلو 2 التابعة لقرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية.





وقالت الدكتورة مها الحفناوي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه بناءً على تكليفات محافظ الإسماعيلية لها، قامت على الفور بالانتقال لموقع الحدث وتفقد المنزل المنكوب.





وتقرر صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية لصرف الإعانة المقررة من هيئة الإغاثة.





وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية لبحث خطوات تسقيف المنزل مع توفير مستلزمات الإعاشة الكاملة واللازمة لأسرة المتوفاة.



