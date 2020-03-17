AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب عاصفة التنين.. كفاح سعدية ينتهي بكارثة في الإسماعيلية.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:17 ص
انهيار المنزل
انهيار المنزل
Advertisements
انجي هيبة
عاشت حياتها البسيطة مع زوجها وأطفالها، تحت سقف منزل بسيط، من الطوب اللبن، وكانت تأمل أن تربي صغارها حتى يصبحوا في المستقبل من ذوي الشأن وينتشلون أفراد العائلة من بساطة حالهم، ولتحقيق حلمها اقتحمت سوق العمل بجانب زوجها في أحد أندية هيئة قناة السويس لتوفير مستلزمات الأسرة، إنها المكافحة سعدية محمد، بنت عزبة الكملي بالكيلو ٢ في محافظة الإسماعيلية.

تفاصيل حزينة عاشتها الأسرة، إثر تعرض البلاد لعاصفة التنين وسوء الأحوال الجوية الخميس الماضي، حيث امتلأ منزل الأسرة بالأمطار وتشبع سقف المنزل بالمياه، وفقد قدرته على تحمل الأمطار الشديدة، ليتبخر حلم سعدية بسقوط سقف منزل الأسرة البسيط عليهم، مما أدى إلى إصابة زوجها ويدعى أحمد مخيمر ويعمل باليومية، وتم نقله إلى المستشفى. 

وكما عاشت وكافحت سعدية طوال حياتها، انتهت قصتها نهاية مأساوية، حيث لم تتحمل سقوط السقف عليهم، مما أدى إلى وفاتها، تاركة زوجها الذى تم علاجه إثر إصابته بالحادث ونجاة نجليها محمد، 13 سنة، وفاطمة، 11 سنة.

وأكد الجيران أن سعدية تمتعت بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة، لترحل في هدوء كما عاشت، لتترك أبناءها الصغار وتترك جرحا عميقا في أهالي القرية.

من جانبه، أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، توجيهات بسرعة تقديم جميع سبل الدعم اللازم والإعانة الكاملة للأسرة، إثر انهيار سقف منزلها من جراء مياه الأمطار بعزبة الكميلى بمنطقة الكيلو 2 التابعة لقرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية. 

وقالت الدكتورة مها الحفناوي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه بناءً على تكليفات محافظ الإسماعيلية لها، قامت على الفور بالانتقال لموقع الحدث وتفقد المنزل المنكوب. 

وتقرر صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية لصرف الإعانة المقررة من هيئة الإغاثة. 

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية لبحث خطوات تسقيف المنزل مع توفير مستلزمات الإعاشة الكاملة واللازمة لأسرة المتوفاة.

بسبب عاصفة التنين.. كفاح سعدية ينتهي بكارثة في الإسماعيلية.. شاهد
بسبب عاصفة التنين.. كفاح سعدية ينتهي بكارثة في الإسماعيلية.. شاهد
بسبب عاصفة التنين.. كفاح سعدية ينتهي بكارثة في الإسماعيلية.. شاهد
بسبب عاصفة التنين.. كفاح سعدية ينتهي بكارثة في الإسماعيلية.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكن ودفا..مبادرة لبناء الأسقف الخشبية وتوزيع البطاطين على قرى دمياط

2.5 مليون جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية بقرى أجا في الدقهلية

عنف التنين.. انهيار سقف منزل على زوجين في قنا بسبب الأمطار الغزيرة

ضحايا عاصفة التنين.. مصرع أمين شرطة صعقا بالكهرباء نتيجة الأمطار في الإسماعيلية

من الخشب والغاب.. انهيار سقف منزل بسبب الأمطار في الدقهلية

محافظة البحيرة في مواجهة التنين.. إصابة مساعد مدير أمن البحيرة.. وفاة طفل وإصابة 7 أشخاص بينهم 3 صعقا بالكهرباء.. وانهيار 5 مساكن وإخلاء 800 فرد من منازلهم بقرية عفونة بوادي النطرون

ترشيحاتنا

عميد معهد القلب السابق يرفع 13 شعارا لمواجه أزمة كورونا

هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. الإفتاء: فعل شائع بهذا العصر يجعلك واحدا منهم

بسبب كورونا.. القبض على مهندسة مصرية في الكويت.. تفاصيل

شفاء مع آثار مدمرة.. كورونا يهدد المتعافين من الرجال

مجدي عبد الغني يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي.. وكواليس مشاداته مع بادجي

سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو ومكياج جذاب.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة