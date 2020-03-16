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الاحتياطي يكفي ما بعد عيد الأضحى.. رسالة طمأنة من وزارة التموين للمواطنين.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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هاني حسين
طمأن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، المواطنين، مؤكدًا توافر السلع الاستراتيجية والأساسية في جميع الأسواق.


وقال أحمد كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "لا  داعي للقلق والتكالب على شراء السلع".


وأضاف أحمد كمال "لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية وهذا افضل مستوى وصلنا له، ولدينا مخزون  4 أشهر من السلع الأساسية والدواجن تكفي لـ 11 شهر واللحوم الحية تكفي لأكثر من 25 شهرا".


وتابع أحمد كمال، "السلاسل التجارية أكدت أن الاحتياطي يكفي إلى ما بعد عيد الأضحى، وكافة منافذ منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية متواجدة وتعمل وعددها أكثر من 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية والمخابز تعمل بشكل طبيعي ونخبز ما لا يقل عن 250 مليون رغيف من 30 ألف مخبز".

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