تونس تعلن إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين، إيقاف نشاط جميع المسابقات المحلية للذكور والإناث، لأجل غير مسمى، من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا.





وأصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بيانا اليوم الاثنين مؤكدة فيه أنه بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.





كما أشار البيان إلى أن حضور الجماهير من عدمه هو في الأساس يعود إلى قرار دولة ومؤسساتها، التي بحوزتها كافة المعطيات لاتخاذ مثل هذا القرار.



