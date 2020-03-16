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اقتصاد

رضا لاشين: مكاسب بالجملة لهذه القطاعات بعد قرار خفض الفائدة 3%

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:36 م
لاشين
لاشين
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محمد صبيح

  

رحب الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3% اليوم الأثنين موكدا أهمية الأثار الإيجابية للقرار على مختلف القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع العقارات والصناعة.

 

وأشار مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إلى فوائد القرار في تحريك السيولة الراكدة في البنوك بما يدعم طموحات الحكومة نحو تحقيق معدلات نمو بنسبة 6% خلال العام الجاري.

 

تابع، أن تكلفة الاقتراض وانخفض بشكل كبير مما يحفز الطلب على منتجات تمويلية في مختلف القطاعات العقاري والصناعي والاستهلاكي.

 

ولفت لاشين أن البنك المركزي أطلق عدد من المبادرات لتنشيط قطاع الصناعة مؤكدا أن أهم محفز لتنشيط القطاع الصناعي هو خفض أسعار الفائدة.

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