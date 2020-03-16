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أصل الحكاية

الدواء والغذاء خط أحمر.. محمد بن زايد يزف بشرى للإماراتيين والمقيمين

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:29 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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محمود نوفل
أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أن الإمارات بفضل مالديها من كوادر عظيمة قادرة علي تخطي الظروف الصعبة التي تمر بها. 

وقال: ‏بإذن الله سيمضي هذا الوقت الصعب الذي نواجهه ومعنا العالم ، لكننا نحتاج الى صبر ، والامارات ولله الحمد أوضاعها افضل، بفضل همة الكوادر التي أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس كورونا من وقت مبكر.

وأضاف عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ‏حماية وطننا وأهلنا والمقيمين من الأمراض مسؤوليتنا..الإمارات اتخذت إجراءات عقلانية ومتقدمة وسباقة على الكثير من الدول في التقصي عن " فيروس كورونا " ومواجهته، وتدابيرنا الوقائية تتزايد بسرعة .. ونستفيد من تجارب عدد من الدول المتقدمة التي تصدت لهذا التحدي.

وأضاف : ‏خالص الشكر  والتقدير  للكوادر الطبية من أصغر موظف الى أكبرهم ..الذين وقفوا خط الدفاع الأول وفي الصفوف الأمامية .. نحن مدينون لهم..وعملهم هذا لا يمكن أن ننساه. 

وأتم تغريداته قائلا : ‏أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة أن الإمارات - بعون الله - قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية.. فالدواء والغذاء خط أحمر .. وبفضل الله تعالى الدولة آمنة ومستقرة ..وجاهزيتنا مستدامة لمواجهة التحديات كافة. 

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