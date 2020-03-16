الدواء والغذاء خط أحمر.. محمد بن زايد يزف بشرى للإماراتيين والمقيمين

أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أن الإمارات بفضل مالديها من كوادر عظيمة قادرة علي تخطي الظروف الصعبة التي تمر بها.





وقال: ‏بإذن الله سيمضي هذا الوقت الصعب الذي نواجهه ومعنا العالم ، لكننا نحتاج الى صبر ، والامارات ولله الحمد أوضاعها افضل، بفضل همة الكوادر التي أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس كورونا من وقت مبكر.





وأضاف عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ‏حماية وطننا وأهلنا والمقيمين من الأمراض مسؤوليتنا..الإمارات اتخذت إجراءات عقلانية ومتقدمة وسباقة على الكثير من الدول في التقصي عن " فيروس كورونا " ومواجهته، وتدابيرنا الوقائية تتزايد بسرعة .. ونستفيد من تجارب عدد من الدول المتقدمة التي تصدت لهذا التحدي.





وأضاف : ‏خالص الشكر والتقدير للكوادر الطبية من أصغر موظف الى أكبرهم ..الذين وقفوا خط الدفاع الأول وفي الصفوف الأمامية .. نحن مدينون لهم..وعملهم هذا لا يمكن أن ننساه.





وأتم تغريداته قائلا : ‏أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة أن الإمارات - بعون الله - قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية.. فالدواء والغذاء خط أحمر .. وبفضل الله تعالى الدولة آمنة ومستقرة ..وجاهزيتنا مستدامة لمواجهة التحديات كافة.



