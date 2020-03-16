لمواجهة كورونا.. أوقاف كفر الشيخ تطلق حملة لتعقيم المساجد.. صور

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة نظافة مكبرة، استهدفت تعقيم ورش السجاد بالكلور والمواد المطهرة، فضلًا عن تطهير دورات المياه وأماكن الضوء، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن المديرية تواصل أعمال تعقيم المساجد وتكثيف أعمال النظافة تحت إشراف أئمة المساجد ومديري إدارات الأوقاف، مشيدًا بالروح الطيبة والتعاون الإيجابي البناء من قبل الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على المشاركة في أعمال النظافة وغسل السجاد والتطهير والتعقيم.





وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه أصدر تعليمات مشددة للعاملين بالمساجد بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية قبل وبعد الصلوات وخاصة دورات المياه وأماكن الوضوء حرصًا على سلامة المصلين ورواد المساجد، لافتًا إلى تعليق جميع الفعاليات والأنشطة والاحتفالات في المساجد أو دور المناسبات.





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