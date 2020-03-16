تقرير الـ جارديان خيال علمي.. مجلس الوزراء: قبضنا على مروجي شائعات فيروس كورونا وجار التحقيق معهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها 26 مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن انتشار المرض في مصر بطيء مقارنة بدول أوروبية.









وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ موضحا أن التقرير الذي نشرته الجارديان عن إصابة 19 ألفا هو خيال علمي.









وأكد "سعد"، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بتعامل الدولة في مواجهة الفيروس، منوها بأنه تم القبض على بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجارٍ التحقيق معهم.









وأشار إلى أن الدولة جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن اُتخذت القرارات استباقية مثل تعطيل الدراسة.









وأضاف أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، مرددا: «نحن لا ننظر حدوث المشكلة».









وتابع أن قرار وقف حركة الطيران كان ضمن خطة الدولة لمواجهة الفيروس، مستنكرا استغلال الإجازة في الخروج للتسوق، والذهاب إلى المولات والملاهي والمقاهي.



