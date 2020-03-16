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أخبار العالم

السلطات المغربية تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم والمسارح والأندية الرياضية

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:43 م
وزارة الداخلية المغربية
وزارة الداخلية المغربية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الاثنين إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات والرياضية بالمملكة حتى إشعار آخر اعتبارا من مساء اليوم، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء المغربية في بيان أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق المغربية بالمواد التموينية الأساسية.

كما أهابت وزارة الداخلية المغربية بالمواطنين الإسهام بمسؤولية مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدابير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة.
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