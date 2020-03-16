AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جامعة القاهرة: نمتلك منصة رقمية وتحويل كل المقررات الدراسية عليها

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:55 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة بذلت مجهودا في التحول الرقمي والجامعة تمتلك منصة رقمية متكاملة للتعلم الإلكتروني تستند إلى شبكة المعلومات وتمتلك مركز للتعلم المدمج بكل أنماط التعلم.


وأضاف محمود علم الدين، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "بدأت الكليات في تحميل المقررات الدراسية على المواقع الإلكترونية، وستكون هناك محاضرات مكتوبة بالصوت والصورة كي تصل المعلومات حول المنهج وجلسات تفاعلية بين المعلم والطالب".


وتابع محمود علم الدين "كانت لدينا خطة بنقل 10% من المقررات مبنية بالنظام الإلكتروني ولكن سيتم تحويل المقررات كلها بشكل إلكتروني".


وأكمل محمود علم الدين "معظم الكليات بادرت بوضع المقررات على الموقع  الإلكتروني، وجامعة القاهرة  دعمت ميزانية التحول الرقمي والتعلم الإلكتروني بـ 100 مليون جنيه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء بث المقررات الدراسية لبرامج التعليم المُدمج بـ قناة جامعة المنيا

طارق شوقي: مستعدون لدعم الدول الأخرى لتطوير التعليم في الشرق الأوسط

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض التعليم الدولي إيديوجيت 2020

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض التعليم الدولي إيديوجيت 2020.. خالد عبد الغفار: نخطط لتعميم التحول الرقمي ليشمل جميع الجامعات والكليات للحصول على حرم جامعي ذكي

جامعتا سوهاج والقاهرة توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج

جامعتا سوهاج والقاهرة توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج

ترشيحاتنا

حظر الشيشة بـ مقاهي وكافيتريات القاهرة

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

هل انقلب السحر على الساحر.. ماذا فعل فيروس كورونا بالجيش الأمريكي؟

مرتضى منصور يوافق على طلب يوسف أوباما المفاجئ

إزاي تحارب كورونا في البيت بالبرتقال والليمون؟.. طبيبة تجيب

عاجل .. أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجري في أمريكا الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور