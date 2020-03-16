جامعة القاهرة: نمتلك منصة رقمية وتحويل كل المقررات الدراسية عليها

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة ، إن الجامعة بذلت مجهودا في التحول الرقمي والجامعة تمتلك منصة رقمية متكاملة للتعلم الإلكتروني تستند إلى شبكة المعلومات وتمتلك مركز للتعلم المدمج بكل أنماط التعلم.









وأضاف محمود علم الدين، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "بدأت الكليات في تحميل المقررات الدراسية على المواقع الإلكترونية، وستكون هناك محاضرات مكتوبة بالصوت والصورة كي تصل المعلومات حول المنهج وجلسات تفاعلية بين المعلم والطالب".









وتابع محمود علم الدين "كانت لدينا خطة بنقل 10% من المقررات مبنية بالنظام الإلكتروني ولكن سيتم تحويل المقررات كلها بشكل إلكتروني".









وأكمل محمود علم الدين " معظم الكليات بادرت بوضع المقررات على الموقع الإلكتروني، وجامعة القاهرة دعمت ميزانية التحول الرقمي و التعلم الإلكتروني بـ 100 مليون جنيه".



