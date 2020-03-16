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رياضة

الحضري يدخل تحدي البقاء بالمنزل .. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:54 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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محمد رشاد
دخل الحارس المعتزل عصام الحضري في تحدي البقاء بالمنزل، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى مصر ، عقب اكتشاف أكثر من الحالة عينات التحليل كانت إيجابية وإعلان وفاة حالة وحيدة مصرية.

ونشر الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، مقطع فيديو تحت عنوان "تحدي البقاء بالمنزل".

صاحب الـ 47 عام ظهر خلال المقطع المصور له داخل حديقة منزله يغسل لديه قبل الدخول في خوض بعض التدريبات البدنية.

وظهر حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق حاملا طفلة على كتفيه أثناء أداء عدد من التمرينات الخفيفة في منزله.

وفي وقت سابق، كان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن تجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يومًا لحين إشعار اخر.
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