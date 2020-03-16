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فن

سيد رجب: الزمالك قادر على التتويج بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:55 م
سيد رجب
سيد رجب
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محمد نبيـل - عدسة/ على الخشاب
أكد الفنان الكبير سيد رجب، أن نادى الزمالك قادر على التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد وصوله إلى الدور نصف النهائى.

وقال فى تصريحات خاصة، أنه يسعد دائما بمشاهدة مباريات النادى الملكى الذى يفخر بتشجيعه، ويقدر دائما مجهود اللاعبين حتى فى حالة الخسارة.

وحصد فيلمه "حبيب" على جائزة أفضل فيلم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مؤخرا، وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، مهندسة ديكور لورا هاني، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

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