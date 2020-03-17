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سيارات

فولكس فاجن تعلن عن اسم سيارتها الكهربائية الجديدة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت شركة فولكس فاجن عن الاسم الرسمي لاول سيارتها الكروس أوفر الكهربائية وهو  I'd.1 للعلامة  التجارية الألمانية.


وفقًا لتقرير صادر عن Car Magazine UK، تعمل الشركة حاليا على تطوير ID.1 الأصغر وهي سيارة ملائمة للمدينة بشكل كبير.


وأفادت مجلة Car Magazine UK أن سيارة ID.1 قيد التطوير بالفعل، وستحصل سيارة المدينة الكهربائية القادمة على قاعدة عجلات MEB تمامًا مثل كلًا من ID.3 وID.4.


أما بالنسبة للنطاق الكهربي، فيزعم أن ID.1 ستحتوي على خيارين للبطاريات، الأول 24 كيلوواط/سا والآخر 36 كيلوواط/سا، وبحسب ما ورد، ستوفر البطاريات نطاقًا كهربائيًا يمكن أن يصل إلى 298 كلم لكل شحنة.

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